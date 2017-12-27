Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Индонезии произошло землетрясения / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 27 декабря, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км на запад от населенного пункта Лемито. Очаг землетрясения залегал на глубине 98,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, три человека получили ранения в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая.