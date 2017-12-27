Жителей Киева и области предупреждают о тумане

09:36, 27 декабря 2017
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В Киеве сегодня без осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 27 декабря, в Киеве и Киевской области ожидается туман.

Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +12° (карта)

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"27 декабря в г. Киеве и Киевской области туман", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение последней недели 2017 года в Украине будет тепло и почти без осадков.

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