Жителей Киева и области предупреждают о тумане

В Киеве сегодня без осадков.

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Сегодня, 27 декабря, в Киеве и Киевской области ожидается туман.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"27 декабря в г. Киеве и Киевской области туман", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение последней недели 2017 года в Украине будет тепло и почти без осадков.