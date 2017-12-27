Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +12° (карта)

08:08, 27 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря в Украине практически без осадков, на юге до +12°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

На реках западной Украины ожидается повышение уровней воды

На западе Украины в среду без осадков. Днем температура до +11°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +5°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +9°.

Прогноз на 27 декабря / УНИАН
Прогноз на 27 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 декабря — Филимона. Каков Филимон — таков и февраль.

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