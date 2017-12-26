Завтра в Киеве без осадков, температура до +5°

17:00, 26 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 декабря, в столице без осадков, температура до +5°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +4°. Ветер западный и юго-западный, до 4,2 м/с.

На реках западной Украины ожидается повышение уровней воды

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Украине практически без осадков, на юге до +12°.

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