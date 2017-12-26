В Украине завтра практически без осадков, на юге до +12° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря в Украине практически без осадков, на юге до +12°.

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На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

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На западе Украины в среду без осадков. Днем температура до +11°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +5°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +9°.

Согласно народному прогнозу, 27 декабря — Филимона. Каков Филимон — таков и февраль.

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