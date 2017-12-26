Оползень накрыл деревню в Австрии
Никто не пострадал.
В австрийском Вальсе (Тироль) сошел оползень из камней, грязи и обломков деревьев.
Число погибших в результате наводнения во Вьетнаме увеличилось до 48 человек
Оползень накрыл главную дорогу, из-за чего 150 человек оказались отрезаны от внешнего мира, никто не пострадал, передает Euronews.
Сейчас добраться до населенного пункта можно только по воздуху. На вертолетах удалось эвакуировать 40 человек. Отмечается, что камнепад продолжается, поэтому оставаться в деревне небезопасно.
Напомним, в результате обвала горных пород на севере Малайзии погибли 11 человек.
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