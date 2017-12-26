Теплый декабрь установил температурный рекорд в Киеве

14:38, 26 декабря 2017
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Температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов.

Температура в Киеве отвечает октябрьской / УНИАН
Температура в Киеве отвечает октябрьской / УНИАН

26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

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Столбик термометра не опустился ниже +3,1°, что на 0,3° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, которое было зарегистрировано в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Кроме того, существует большая вероятность превышения и наивысшего среднесуточного значения температуры для 26 декабря. В обсерватории отмечают, что такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября.

Напомним, в течение последней недели 2017 года в Украине будет тепло и почти без осадков.

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