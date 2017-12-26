В Львовской области возможен выход воды на заводь.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В течение 26-27 декабря на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, на участке Днестра Галич – Залещики и в нижнем течении р. Стрвяж (приток Днестра) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м (над уровнями на 08:00 25 декабря).

На р. Стрвяж в районе гидрологического поста Луки (Львовская обл.) возможен выход воды на заводь.

Напомним, 26 декабря в Карпатах сохранится лавинная опасность.