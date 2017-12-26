Сильные дожди ожидаются на юге страны.

К Таиланду приближается тайфун / Strange sounds

Тайфун "Тембин" движется в сторону южных провинций Таиланда.

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26-27 декабря на юге страны сохранится непогода, однако по мере продвижения к суше тайфун превратится в тропический шторм, передает ТАСС со ссылкой на Метеорологический департамен Таиланда.

Так, сильные дожди ожидаются в провинциях Прачуапкхирикхан, Чумпхон, Сураттхани, а в Сиамском заливе из-за непогоды ожидаются большие волны. Владельцам маломерных судов рекомендовано в ближайшие дни не выходить в море.

Напомним, в результате тайфуна Тембин на Филиппинах погибли 230 человек, десятки пропали без вести.