Погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз (видео)
Погода
2017-12-26 11:27:00
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Новогодняя ночь в Украине пройдет без снега / УНИАН
Последняя неделя года будет теплой.
В течение последней недели 2017 года в Украине будет тепло и почти без осадков.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +6°
По словам синоптика Натальи Диденко, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+8 градусов, на юге до +10...+12. Осадков будет немного, а 31 декабря погода существенно не изменится.
По предварительным данным, в ночь на 1 января температура воздуха составит -2...+2. Днем 1 января синоптики ожидают 0...+5 градусов, говорится в сюжете ДжеДАИ.
Существенных осадков в новогоднюю ночь не обещают, небольшой дождь с мокрым снегом ожидается только в Ривненской, Черниговской, Житомирской областях и в северных районах Киевщины.
Какой будет погода в новогоднюю ночь: прогноз синоптиков
Напомним, 26 декабря в Украине без осадков, на юге до +10°.
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