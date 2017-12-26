Последняя неделя года будет теплой.

Новогодняя ночь в Украине пройдет без снега / УНИАН

В течение последней недели 2017 года в Украине будет тепло и почти без осадков.

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По словам синоптика Натальи Диденко, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+8 градусов, на юге до +10...+12. Осадков будет немного, а 31 декабря погода существенно не изменится.

По предварительным данным, в ночь на 1 января температура воздуха составит -2...+2. Днем 1 января синоптики ожидают 0...+5 градусов, говорится в сюжете ДжеДАИ.

Существенных осадков в новогоднюю ночь не обещают, небольшой дождь с мокрым снегом ожидается только в Ривненской, Черниговской, Житомирской областях и в северных районах Киевщины.

Напомним, 26 декабря в Украине без осадков, на юге до +10°.