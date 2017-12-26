У берегов Индонезии произошло землетрясение

10:35, 26 декабря 2017
559

Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Саумлаки.

У берегов Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 26 декабря, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, есть жертвы (видео)

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 216 км на северо-запад от города Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 119,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 21 декабря на юго-востоке Ирана, пострадали 23 человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях
Завтра в Киеве без осадков, температура до +24° Завтра в Киеве без осадков, температура до +24°
В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз)
На реках Украины ожидается повышение уровней воды На реках Украины ожидается повышение уровней воды
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз)
Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
67 %
755 мм
4.3 м/с
45 %
Лента новостей