Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Саумлаки.

У берегов Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 26 декабря, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 216 км на северо-запад от города Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 119,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 21 декабря на юго-востоке Ирана, пострадали 23 человека.