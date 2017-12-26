Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 26 декабря, в Карпатах сохранится лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"26 декабря в связи с оттепелью в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 декабря в Украине без осадков, на юге до +10°.