В Киеве сегодня без осадков, температура до +6°

08:30, 26 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 декабря, в столице без осадков, температура до +6°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером – до +3°. Ветер переменный, до 4,9 м/с.

В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)

Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:58.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Украине без осадков, на юге до +10°.

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