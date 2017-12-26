В Киеве сегодня без осадков, температура до +6°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 декабря, в столице без осадков, температура до +6°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером – до +3°. Ветер переменный, до 4,9 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:58.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Украине без осадков, на юге до +10°.

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