В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)

08:08, 26 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 26 декабря в Украине без осадков, на юге до +10°.

В Украине сегодня потеплеет / УНИАН
В Украине сегодня потеплеет / УНИАН

На востоке без осадков, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +10°.

На западе Украины во вторник облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет в Черновицкой области до +9°.

В северных областях без осадков. Температура до +4°. В центре переменная облачность, температура до +8°.

Прогноз на 26 декабря / УНИАН
Прогноз на 26 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 декабря — Спиридона Солнцеворота. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурным и теплым.

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