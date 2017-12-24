Прогноз погоды на 25 декабря: Католическое Рождество в Украине будет теплым, но дождливым
По словам синоптика, из осадков прогнозируются дождь и снег: дождь на северо-западе, севере и востоке Украины, а также в Днепропетровской области и Запорожье, но на северо-востоке будет мокрый снег.
Погода 25 декабря в Украине будет теплой, а температура в основном составит 8 градусов тепла. Правда, ветер так и останется сильным. Кроме того, в некоторых регионах ожидаются осадки.
Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"25 декабря в Украине продлится теплая погода, температура составит от +3 до +8 градусов, а на юге поднимется до 10 градусов тепла. На северо-востоке в свою очередь ожидается местами 0 — 2 градуса мороза. Ветер также останется сильным", — подчеркивает специалист .
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и снег, в воскресенье потеплеет (карта)
По ее словам, из осадков прогнозируются дождь и снег: дождь на северо-западе, севере и востоке Украины, а также в Днепропетровской области и Запорожье, но на северо-востоке будет мокрый снег.
Что касается Киева, как утверждает синоптик, 25 декабря здесь будет сильный ветер, местами дождь, а в течение дня будет наблюдаться от +4 до +7 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 25 декабря в городах Украины:
Ужгород — +4...+6
Львов — +6...+8
Ивано-Франковск — +6...+8
Тернополь — +5...+7
Черновцы — +7...+9
Хмельницкий — +5...+7
Луцк — +5...+7
Ровно — +5...+7
Житомир — +5...+7
Винница — +6...+8
Одесса — +8...+10
Николаев — +8...+10
Херсон — +7...+9
Симферополь — +7...+9
Кропивницкий — +5...+7
Черкассы — +5...+7
Чернигов — +2...+4
Сумы — +2...+4
Полтава — +2...+4
Днепр — +6...+8
Запорожье — +8...+10
Донецк — +3...+5
Луганск — +2...+4
Харьков — +2...+4
Киев — +5...+7
По информации Украинского гидрометцентра, 25 декабря осадки будут фактически на всей территории Украины, кроме юга и Запорожской и Днепропетровской областей.
В среднем температура воздуха составит +7 градусов, а ветер будет западным со скоростью 7-12 метров в секунду.
Теплее всего будет в Одесской, Николаевской областях и в Запорожье (+8 — +10 градусов), а холоднее всего — в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях (+2 — +4 градуса).