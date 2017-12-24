По словам синоптика, из осадков прогнозируются дождь и снег: дождь на северо-западе, севере и востоке Украины, а также в Днепропетровской области и Запорожье, но на северо-востоке будет мокрый снег.

Прогноз погоды на 25 декабря / фото УНИАН

Погода 25 декабря в Украине будет теплой, а температура в основном составит 8 градусов тепла. Правда, ветер так и останется сильным. Кроме того, в некоторых регионах ожидаются осадки.

Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"25 декабря в Украине продлится теплая погода, температура составит от +3 до +8 градусов, а на юге поднимется до 10 градусов тепла. На северо-востоке в свою очередь ожидается местами 0 — 2 градуса мороза. Ветер также останется сильным", — подчеркивает специалист .

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По ее словам, из осадков прогнозируются дождь и снег: дождь на северо-западе, севере и востоке Украины, а также в Днепропетровской области и Запорожье, но на северо-востоке будет мокрый снег.

Что касается Киева, как утверждает синоптик, 25 декабря здесь будет сильный ветер, местами дождь, а в течение дня будет наблюдаться от +4 до +7 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 25 декабря в городах Украины:

Ужгород — +4...+6

Львов — +6...+8

Ивано-Франковск — +6...+8

Тернополь — +5...+7

Черновцы — +7...+9

Хмельницкий — +5...+7

Луцк — +5...+7

Ровно — +5...+7

Житомир — +5...+7

Винница — +6...+8

Одесса — +8...+10

Николаев — +8...+10

Херсон — +7...+9

Симферополь — +7...+9

Кропивницкий — +5...+7

Черкассы — +5...+7

Чернигов — +2...+4

Сумы — +2...+4

Полтава — +2...+4

Днепр — +6...+8

Запорожье — +8...+10

Донецк — +3...+5

Луганск — +2...+4

Харьков — +2...+4

Киев — +5...+7

По информации Украинского гидрометцентра, 25 декабря осадки будут фактически на всей территории Украины, кроме юга и Запорожской и Днепропетровской областей.

В среднем температура воздуха составит +7 градусов, а ветер будет западным со скоростью 7-12 метров в секунду.

Теплее всего будет в Одесской, Николаевской областях и в Запорожье (+8 — +10 градусов), а холоднее всего — в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях (+2 — +4 градуса).