В Украину завтра придет потепление с мокрым снегом и сильным ветром - синоптик

15:42, 23 декабря 2017
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В Киеве мокрый снег с переходом в дождь и сильный ветер.

24 декабря в Украине - мокрый снег с переходом в дождь / фото УНИАН
24 декабря в Украине - мокрый снег с переходом в дождь / фото УНИАН

В Украину завтра придет потепление с мокрым снегом и сильным ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"24 декабря в Украине - мокрый снег с переходом в дождь, сильный ветер и потепление до 0+7 градусов. В Киеве - мокрый снег с переходом в дождь, сильный ветер, +4+6 градусов", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах.

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