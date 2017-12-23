Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В связи с оттепелью в горах на Львовщине ожидается значительная снеголавинная опасность.

Ожидается 3 уровень лавинной опасности / фото УНИАН

В воскресенье и понедельник, 24-25 декабря в связи с оттепелью в горах на Львовщине ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Ранее сообщалось, что на Львовщине откроют новый лыжный маршрут на гору Ильза.