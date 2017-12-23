На Филиппинах в результате наводнения и оползней погибли около 90 человек

09:35, 23 декабря 2017
34

В настоящее время в провинции развернуты спасательные операции, однако их проведение затруднено.

Иллюстрация / REUTERS, Froilan Gallardo
Иллюстрация / REUTERS, Froilan Gallardo

Тропический шторм на Филиппинах вызвал селевые потоки и наводнения, в результате которых погибло около 90 человек, а десятки пропали без вести. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в результате наводнений и оползней было сообщено о пропаже 64 человека, согласно сообщениям официальных лиц и полиции.

В настоящее время в провинции развернуты спасательные операции, однако их проведение затруднено повреждениями линий электропередач и связи.

Сильные дожди привели к наводнениям на северо-востоке Греции

По данным метеорологов, скорость ветра достигает более 80 километров в час.

Ранее сообщалось, что у Филиппин перевернулся паром с 251 человеком на борту, есть погибшие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях
В Таджикистане произошло мощное землетрясение В Таджикистане произошло мощное землетрясение
В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз)
В Киеве сегодня без осадков, днем до +26° В Киеве сегодня без осадков, днем до +26°
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
Мощный ливень затопил Черкассы (видео) Мощный ливень затопил Черкассы (видео)
Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
67 %
755 мм
4.3 м/с
45 %
Лента новостей