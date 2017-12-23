На Филиппинах в результате наводнения и оползней погибли около 90 человек

В настоящее время в провинции развернуты спасательные операции, однако их проведение затруднено.

Иллюстрация / REUTERS, Froilan Gallardo

Тропический шторм на Филиппинах вызвал селевые потоки и наводнения, в результате которых погибло около 90 человек, а десятки пропали без вести. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в результате наводнений и оползней было сообщено о пропаже 64 человека, согласно сообщениям официальных лиц и полиции.

В настоящее время в провинции развернуты спасательные операции, однако их проведение затруднено повреждениями линий электропередач и связи.

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По данным метеорологов, скорость ветра достигает более 80 километров в час.

Ранее сообщалось, что у Филиппин перевернулся паром с 251 человеком на борту, есть погибшие.