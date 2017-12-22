В Канаде произошло мощное землетрясение

16:01, 22 декабря 2017
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Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

В Канаде произошло землетрясение / spectacularnwt.com
В Канаде произошло землетрясение / spectacularnwt.com

В пятницу, 22 декабря, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 219 км на юг от деревни Форт-Макферсон. Очаг землетрясения залегал на глубине 1,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 21 декабря на юго-востоке Ирана, пострадали 23 человека.

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