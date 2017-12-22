Киевлян предупреждают о гололедице

Сегодня, 22 декабря, в Киеве будет сохраняться гололедица на дорогах.

В столице сохраняется гололедица / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"22 декабря в Киеве будет облачно, временами снег, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными во время передвижения по городу.

Напомним, на выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег, в воскресенье во многих регионах потеплеет.