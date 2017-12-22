В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек

Землетрясение повредило несколько домов.

В Иране произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В результате землетрясения, которое произошло 21 декабря на юго-востоке Ирана, пострадали 23 человека.

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Землетрясение повредило несколько домов, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По словам местных чиновников, информации о погибших нет, а число пострадавших уточняется.

Напомним, днем ранее землетрясение произошло недалеко от столицы Ирана Тегерана. Тогда пострадал один человек, подземные толчки вызвали перебои в электроснабжении в тех районах, что находились в эпицентре землетрясения.