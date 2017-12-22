Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и снег, в воскресенье потеплеет (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег, в воскресенье во многих регионах потеплеет.
В столице в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -3°, днем 0°. В воскресенье дождь, +3°...+7°.
Во Львове завтра пройдет снег, ночью 0°, днем +2°. В воскресенье дождь, +4°…+6°.
Украину сегодня накроют снегопады, на западе и юге до +4° (карта)
В Луцке в субботу ночью 0°, днем +1°, ливень. В воскресенье ночью +6°, днем +7°, пройдет снег.
В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха -4°...0°. В воскресенье до +5°, дождь.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью -5°, днем +3°. В воскресенье +4°...+6°.
В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье -2°...+3°, пройдет снег.
В Днепре в субботу снегопад. Температура ночью +8°, днем +11°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +1°...+4°.
В Симферополе завтра солнечно, -4°...+2°. В воскресенье +3°...+4°, ливень.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью -5°, днем +3°. В воскресенье снег с дождем, температура до +3°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье температура до +4°, снег с дождем.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье -2°...+3°, мокрый снег.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -7°. В воскресенье также ожидается снегопад, ночью -3°, днем 0°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +5°, днем до +7°.
В Трускавце в субботу снег, температура до +3°. В воскресенье температура до +7°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, -7°, в воскресенье снег с дождем, температура воздуха -0° …+1°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +10°
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Днепр+27°... +7°
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Донецк+26°... +4°
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Житомир+26°... +9°
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Запорожье+26°... +9°
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Ивано-Франковск+25°... +9°
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Киев+24°... +10°
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Кировоград+27°... +8°
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Луганск+25°... +5°
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Луцк+27°... +11°
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Львов+24°... +10°
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Николаев+25°... +11°
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Одесса+23°... +13°
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Полтава+25°... +8°
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Ровно+27°... +9°
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Симферополь+19°... +10°
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Сумы+21°... +6°
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Тернополь+25°... +10°
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Харьков+23°... +7°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +11°
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Черкассы+26°... +7°
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Чернигов+21°... +8°
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Черновцы+24°... +11°