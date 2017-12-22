Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и снег, в воскресенье потеплеет (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег, в воскресенье во многих регионах потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS

В столице в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -3°, днем 0°. В воскресенье дождь, +3°...+7°.

Во Львове завтра пройдет снег, ночью 0°, днем +2°. В воскресенье дождь, +4°…+6°.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +1°, ливень. В воскресенье ночью +6°, днем +7°, пройдет снег.

В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха -4°...0°. В воскресенье до +5°, дождь.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью -5°, днем +3°. В воскресенье +4°...+6°.

В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье -2°...+3°, пройдет снег.

Прогноз на 23 декабря / УНИАН

Прогноз на 24 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу снегопад. Температура ночью +8°, днем +11°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +1°...+4°.

В Симферополе завтра солнечно, -4°...+2°. В воскресенье +3°...+4°, ливень.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью -5°, днем +3°. В воскресенье снег с дождем, температура до +3°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье температура до +4°, снег с дождем.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье -2°...+3°, мокрый снег.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -7°. В воскресенье также ожидается снегопад, ночью -3°, днем 0°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +5°, днем до +7°.

В Трускавце в субботу снег, температура до +3°. В воскресенье температура до +7°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, -7°, в воскресенье снег с дождем, температура воздуха -0° …+1°.

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