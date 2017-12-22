В Закарпатской области остаются подтопленными 100 домохозяйств

11:28, 22 декабря 2017
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Наводнение затопило более тысячи домов.

На Закарпатье остаются подтопленными 100 домохозяйств / УНИАН
На Закарпатье остаются подтопленными 100 домохозяйств / УНИАН

По состоянию на утро 22 декабря в Закарпатской области после наводнения остаются подтопленными 100 домохозяйств.

Украину сегодня накроют снегопады, на западе и юге до +4° (карта)

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7:00 22 декабря остаются подтопленными: 100 (было - 1 тыс. 23) домохозяйств, 26 (313) подвальных помещений, 200 га (было - 2 тыс. 407 га) сельхозугодий", - говорится в сообщении.

Напомним, в трех областях Украины в течение 21-22 декабря в результате неблагоприятных погодных условий (снег, порывы ветра) сработала система защиты линий электропередач, в результате чего обесточены 34 населенных пункта в трех областях.

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