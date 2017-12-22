Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 22 декабря, в Карпатах сохранится лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 декабря в связи с приростом снега в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в трех областях Украины в течение 21-22 декабря в результате неблагоприятных погодных условий (снег, порывы ветра) сработала система защиты линий электропередач, в результате чего обесточены 34 населенных пункта в трех областях.