В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 34 населенных пункта

Во Львовской области остается без электроснабжения 21 населенный пункт.

Из-за непогоды обесточены более 30 населенных пунктов / Фото УНИАН

В трех областях Украины в течение 21-22 декабря в результате неблагоприятных погодных условий (снег, порывы ветра) сработала система защиты линий электропередач, вследствие чего обесточены 34 населенных пунктов в трех областях.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, во Львовской области остается без электроснабжения 21 населенный пункт, Черниговской - 10, Сумской - 3.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 22 грудня в Україні пройде сніг, на півдні та заході до +4°.