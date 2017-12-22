Сегодня в Киеве пройдет снег, температура до +2°

08:30, 22 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 декабря, в столице пройдет снег, температура до +2°.

В столице сегодня пройдет снег / УНИАН
В столице сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 4,2 м/с.

Украину сегодня накроют снегопады, на западе и юге до +4° (карта)

Солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 декабря, в Украине пройдет снег, на юге и западе до +4°.

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