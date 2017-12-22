Украину сегодня накроют снегопады, на западе и юге до +4° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 22 декабря в Украине пройдет снег, на юге и западе до +4°.

В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура до -1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

На западе Украины в пятницу пройдет снег. Днем теплее всего будет в Черновицкой области до +4°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +2°. В центре также ожидаются осадки, температура до +1°.

Прогноз на 22 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 декабря — Анны. По народным приметам на Анну Зимнюю зима устанавливается до весны. Это самый короткий день в году.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.