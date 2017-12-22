Украину сегодня накроют снегопады, на западе и юге до +4° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 22 декабря в Украине пройдет снег, на юге и западе до +4°.
На востоке практически без осадков, температура до -1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.
На западе Украины в пятницу пройдет снег. Днем теплее всего будет в Черновицкой области до +4°.
В северных областях пройдет снег. Температура до +2°. В центре также ожидаются осадки, температура до +1°.
Согласно народному прогнозу, 22 декабря — Анны. По народным приметам на Анну Зимнюю зима устанавливается до весны. Это самый короткий день в году.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +10°
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Днепр+27°... +7°
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Донецк+26°... +4°
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Житомир+26°... +9°
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Запорожье+26°... +9°
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Ивано-Франковск+25°... +9°
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Киев+24°... +10°
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Кировоград+27°... +8°
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Луганск+25°... +5°
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Луцк+27°... +11°
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Львов+24°... +10°
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Николаев+25°... +11°
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Одесса+23°... +13°
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Полтава+25°... +8°
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Ровно+27°... +9°
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Симферополь+19°... +10°
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Сумы+21°... +6°
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Тернополь+25°... +10°
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Харьков+23°... +7°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +11°
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Черкассы+26°... +7°
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Чернигов+21°... +8°
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Черновцы+24°... +11°
Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 67 %
Давление: 755 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 45 %
Восход: 06:01
Закат 20:10
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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