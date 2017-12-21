В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +2°

17:00, 21 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 декабря, в столице пройдет снег, температура до +2°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 4,2 м/с.

В Украине сегодня практически без осадков, на севере до -3° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 декабря, в Украине пройдет снег, на юге и западе до +4°.

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