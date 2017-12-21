В Украине завтра пройдет снег, на юге и западе до +4° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 декабря, в Украине пройдет снег, на юге и западе до +4°.

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На востоке практически без осадков, температура до -3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

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На западе Украины в пятницу ожидаются снегопады. Днем температура до +4°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +2°. В центре также ожидаются осадки, температура до +1°.

Согласно народному прогнозу, 22 декабря — Анны. По народным приметам, на Анну Зимнюю зима устанавливается до весны. Это самый короткий день в году.

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