В Украине завтра пройдет снег, на юге и западе до +4° (видеопрогноз)

16:30, 21 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 декабря, в Украине пройдет снег, на юге и западе до +4°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке практически без осадков, температура до -3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -3°

На западе Украины в пятницу ожидаются снегопады. Днем температура до +4°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +2°. В центре также ожидаются осадки, температура до +1°.

Согласно народному прогнозу, 22 декабря — Анны. По народным приметам, на Анну Зимнюю зима устанавливается до весны. Это самый короткий день в году.

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