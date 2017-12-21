Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение 21-22 декабря в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21-22 декабря в связи с приростом снега в горах Львовской области ожидается значительнае снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 24-25 декабря в Украине ожидается потепление, которое будет сопровождаться сильным ветром.