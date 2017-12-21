Один человек пострадал.

В Иране произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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В столице страны Тегеране и близлежащих районах ощущались сильные подземные толчки, сообщает Xinhua со ссылкой на Иранский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло 20 декабря в 23:27 по местному времени. Его эпицентр находился в точке с координатами 35,69 градуса северной широты и 50,99 градуса восточной долготы, гипоцентр залегал на глубине 7 км.

Землетрясение вызвало перебои в электроснабжении в тех районах, что находились в эпицентре землетрясения. Повреждения получил один из домов в деревне близ Тегерана, в результате пострадал один человек.

Напомним, 20 декабря в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0.