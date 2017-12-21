В Украину 24 декабря придет потепление с сильным ветром
Завтра Украину снова накроют снегопады.
24-25 декабря в Украине ожидается потепление, которое будет сопровождаться сильным ветром.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -3°
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"24-25 декабря в Украине ожидается очень сильный ветер и потепление. Это будет провоцировать интенсивное таяние и сход снежных или ледяных массивов. Будьте очень и очень осторожными", - пишет она.
По словам Диденко, завтра, 22 декабря, во многих областях Украины пройдет снег, ночью ожидаются морозы.
Напомним, в четверг, 21 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.
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