В Украину 24 декабря придет потепление с сильным ветром

Завтра Украину снова накроют снегопады.

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24-25 декабря в Украине ожидается потепление, которое будет сопровождаться сильным ветром.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"24-25 декабря в Украине ожидается очень сильный ветер и потепление. Это будет провоцировать интенсивное таяние и сход снежных или ледяных массивов. Будьте очень и очень осторожными", - пишет она.

По словам Диденко, завтра, 22 декабря, во многих областях Украины пройдет снег, ночью ожидаются морозы.

Напомним, в четверг, 21 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.