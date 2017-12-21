В Закарпатской области остаются подтопленными 110 домохозяйств

Также подтоплены 225 га сельхозугодий.

Наводнение в Закарпатье / УНИАН

По состоянию на утро 21 декабря в Закарпатской области оставались подтопленными 110 домохозяйств.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

Так, на Закарпатье остаются подтопленными: 110 (было - 1 тыс. 23) домохозяйств, 26 (313) подвальных помещений, 225 га (было - 2 тыс. 407 га) сельхозугодий.

Напомним, 21 декабря на реках Закарпатья будут удерживаться опасно высокие уровни воды.