Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья
Будет продолжаться подтопление сельхозугодий и приусадебных участков ряда сел Иршавского и Виноградовского районов.
Сегодня, 21 декабря, на реках Закарпатья будут удерживаться опасно высокие уровни воды.
В Украине сегодня практически без осадков, на севере до -3° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, на р. Боржава в районе водпоста Верхние Реметы продолжится подтопление автодороги Шаланки-В. Комяты, сельхозугодий и приусадебных участков ряда сел Иршавского и Виноградовского районов; на р. Латорица - г. Чоп сохраняется затопление поймы в междамбовом пространстве.
Напомним, пробки в Киевской области на участке автодороги Киев-Одесса между г. Белая Церковь и г. Жашков ликвидированы, из заторов высвобождены 894 автомобиля, в том числе за сутки - 305.
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