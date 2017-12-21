Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

Будет продолжаться подтопление сельхозугодий и приусадебных участков ряда сел Иршавского и Виноградовского районов.

На реках Закарпатья будут удерживаться опасно высокие уровни воды / УНИАН

Сегодня, 21 декабря, на реках Закарпатья будут удерживаться опасно высокие уровни воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, на р. Боржава в районе водпоста Верхние Реметы продолжится подтопление автодороги Шаланки-В. Комяты, сельхозугодий и приусадебных участков ряда сел Иршавского и Виноградовского районов; на р. Латорица - г. Чоп сохраняется затопление поймы в междамбовом пространстве.

Напомним, пробки в Киевской области на участке автодороги Киев-Одесса между г. Белая Церковь и г. Жашков ликвидированы, из заторов высвобождены 894 автомобиля, в том числе за сутки - 305.