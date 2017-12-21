Заторы на автодороге Киев-Одесса в Киевской области ликвидированы, освобождены почти 900 автомобилей
Из заторов освободили 894 автомобиля.
Заторы в Киевской области на участке автодороги Киев-Одесса между г. Белая Церковь и г. Жашков ликвидированы, из заторов освобождены 894 автомобиля, в том числе за сутки - 305.
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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, движение транспорта в обоих направлениях восстановлено.
Для предотвращения осложнений на дороге осуществляется скоординированное регулирование движения. На отдельных подъемах и спусках наблюдается замедленное движение.
Проводятся работы по очистке и обработки противогололедными средствами проблемных участков автодороги Киев-Одесса.
В местах организованных стоянок вблизи АЗС и придорожных заведений питания остается незначительное количество автомобилей, водители которых приняли решение продолжить движение утром. Указанные автомобили транспортному потоку не мешают.
Всего к работам привлечено 55 единиц техники, а также 127 человек, в том числе от ГСЧС 22 единицы техники и 94 человек. ГСЧС развернуто 4 пункта обогрева людей.
Координацию работ на месте происшествия осуществляет Межведомственный штаб по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.
Также сообщается, что в целом в Украине по состоянию на 8.00 проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен.
Как сообщал УНИАН, многокилометровые заторы на участке автодороги Киев-Одесса между городами Белая Церковь и Жашков Черкасской области образовались с 18 декабря из-за обледенения дорожного полотна.
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