Заторы на автодороге Киев-Одесса в Киевской области ликвидированы, освобождены почти 900 автомобилей

Из заторов освободили 894 автомобиля.

Заторы на трассе Киев-Одесса ликвидированы / УНИАН

Заторы в Киевской области на участке автодороги Киев-Одесса между г. Белая Церковь и г. Жашков ликвидированы, из заторов освобождены 894 автомобиля, в том числе за сутки - 305.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, движение транспорта в обоих направлениях восстановлено.

Для предотвращения осложнений на дороге осуществляется скоординированное регулирование движения. На отдельных подъемах и спусках наблюдается замедленное движение.

Проводятся работы по очистке и обработки противогололедными средствами проблемных участков автодороги Киев-Одесса.

В местах организованных стоянок вблизи АЗС и придорожных заведений питания остается незначительное количество автомобилей, водители которых приняли решение продолжить движение утром. Указанные автомобили транспортному потоку не мешают.

Всего к работам привлечено 55 единиц техники, а также 127 человек, в том числе от ГСЧС 22 единицы техники и 94 человек. ГСЧС развернуто 4 пункта обогрева людей.

Координацию работ на месте происшествия осуществляет Межведомственный штаб по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Также сообщается, что в целом в Украине по состоянию на 8.00 проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен.

Как сообщал УНИАН, многокилометровые заторы на участке автодороги Киев-Одесса между городами Белая Церковь и Жашков Черкасской области образовались с 18 декабря из-за обледенения дорожного полотна.