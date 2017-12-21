В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -3°

08:30, 21 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 декабря, в столице пройдет снег, температура до -4°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер переменный, до 2,6 м/с.

В Украине сегодня практически без осадков, на севере до -3° (карта)

Солнце в столице взошло в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.

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