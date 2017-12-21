В Украине сегодня практически без осадков, на севере до -3° (карта)

08:07, 21 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

На западе Украины в четверг практически без осадков. Днем до +1°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -3°. В центре практически без осадков, температура до +1°.

Прогноз на 21 декабря / УНИАН
Прогноз на 21 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 декабря — день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать — ночью будет мороз, а если прячутся под крышу — к метели.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
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Погода Стерлинг
56 %
765 мм
3.1 м/с
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