В Киеве завтра похолодает и пройдет снег

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 декабря, в столице пройдет снег, температура до -4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер переменный, до 2,6 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.

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