Завтра в Украине практически без осадков, ночью местами похолодает до -6° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.
На востоке без осадков, температура до -4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -6°.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -1°
На западе Украины в четверг практически без осадков. Ночью температура до -4°.
В северных областях снегопад. Температура до -6°. В центре практически без осадков, температура до -6°.
Согласно народному прогнозу, 21 декабря — день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать — ночью будет мороз, а если прячутся под крышу — к метели.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 21 декабря
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°
Виргиния, США
+ 27 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 56 %
Давление: 765 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:02
Закат 20:09
Фаза луны:
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