Завтра в Украине практически без осадков, ночью местами похолодает до -6° (видеопрогноз)

16:30, 20 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.

Завтра в Украине похолодает / УНИАН
Завтра в Украине похолодает / УНИАН

На востоке без осадков, температура до -4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -6°.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -1°

На западе Украины в четверг практически без осадков. Ночью температура до -4°.

В северных областях снегопад. Температура до -6°. В центре практически без осадков, температура до -6°.

Согласно народному прогнозу, 21 декабря — день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать — ночью будет мороз, а если прячутся под крышу — к метели.

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