Сильные дожди привели к наводнениям на северо-востоке Греции
Дороги, которые связывают крупные города, размыты.
В административном округе Родопи на северо-востоке Греции сильные ливни вызвали наводнения.
Наводнение в Закарпатье: уровень воды достиг максимума со времен потопа в 2001 году (фото)
Дороги, которые связывают крупные города округа, размыты. Добраться до населенных пунктов невозможно, сообщает Euronews.
"Очень сложная ситуация в деревне Амаранта. Пожарной команде удалось спасти 20 человек. Их перевезли в безопасное место. Спасатели патрулируют местность каждые два часа", - сообщил вице-губернатор округа Никос Цаликидис.
Отмечается, что наводнения нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству, спасатели получили десятки звонков с просьбами о помощи.
Напомним, жертвами тайфуна "Кай-Так" на Филиппинах стали 29 человек, еще 23 пропали без вести.
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