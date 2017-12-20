Сильные дожди привели к наводнениям на северо-востоке Греции

Дороги, которые связывают крупные города, размыты.

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В административном округе Родопи на северо-востоке Греции сильные ливни вызвали наводнения.

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Дороги, которые связывают крупные города округа, размыты. Добраться до населенных пунктов невозможно, сообщает Euronews.

"Очень сложная ситуация в деревне Амаранта. Пожарной команде удалось спасти 20 человек. Их перевезли в безопасное место. Спасатели патрулируют местность каждые два часа", - сообщил вице-губернатор округа Никос Цаликидис.

Отмечается, что наводнения нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству, спасатели получили десятки звонков с просьбами о помощи.

Напомним, жертвами тайфуна "Кай-Так" на Филиппинах стали 29 человек, еще 23 пропали без вести.