Сильные дожди привели к наводнениям на северо-востоке Греции

15:37, 20 декабря 2017
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Дороги, которые связывают крупные города, размыты.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В административном округе Родопи на северо-востоке Греции сильные ливни вызвали наводнения.

Наводнение в Закарпатье: уровень воды достиг максимума со времен потопа в 2001 году (фото)

Дороги, которые связывают крупные города округа, размыты. Добраться до населенных пунктов невозможно, сообщает Euronews.

"Очень сложная ситуация в деревне Амаранта. Пожарной команде удалось спасти 20 человек. Их перевезли в безопасное место. Спасатели патрулируют местность каждые два часа", - сообщил вице-губернатор округа Никос Цаликидис.

Отмечается, что наводнения нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству, спасатели получили десятки звонков с просьбами о помощи. 

Напомним, жертвами тайфуна "Кай-Так" на Филиппинах стали 29 человек, еще 23 пропали без вести.

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