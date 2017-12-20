В Австралии зафиксировали редкие "танцующие молнии" (видео)

14:34, 20 декабря 2017
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Видео с молниями набрало почти 30 тысяч просмотров.

"Танец молний" зафиксировали в Австралии / youtube.com Storyful Rights Management

Редкое природное явление "танец молний" удалось зафиксировать жителю Австралии Калебу Тревису.

На Житомирщине молнии вызвали три пожара за сутки

За несколько дней видео, на котором молнии "пронзают" небо и раскрашивают его в розовый цвет, набрало почти 30 тысяч просмотров.

Напомним, молния попала в пассажирский лайнер Boeing 777-300 который вылетел из Амстердама в Лиму.

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