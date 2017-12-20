В Австралии зафиксировали редкие "танцующие молнии" (видео)
Видео с молниями набрало почти 30 тысяч просмотров.
Редкое природное явление "танец молний" удалось зафиксировать жителю Австралии Калебу Тревису.
На Житомирщине молнии вызвали три пожара за сутки
За несколько дней видео, на котором молнии "пронзают" небо и раскрашивают его в розовый цвет, набрало почти 30 тысяч просмотров.
Напомним, молния попала в пассажирский лайнер Boeing 777-300 который вылетел из Амстердама в Лиму.
Танец молний: австралийцу удалось снять кадры редкого природного явления
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