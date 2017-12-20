В Австралии зафиксировали редкие "танцующие молнии" (видео)

Видео с молниями набрало почти 30 тысяч просмотров.

"Танец молний" зафиксировали в Австралии / youtube.com Storyful Rights Management

Редкое природное явление "танец молний" удалось зафиксировать жителю Австралии Калебу Тревису.

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За несколько дней видео, на котором молнии "пронзают" небо и раскрашивают его в розовый цвет, набрало почти 30 тысяч просмотров.

Напомним, молния попала в пассажирский лайнер Boeing 777-300 который вылетел из Амстердама в Лиму.