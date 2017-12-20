На реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды

13:37, 20 декабря 2017
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Опасные уровни воды будут удерживаться до 21 декабря.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В течение ближайших дней на реках Закарпатской области будут удерживаться опасно высокие уровни воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 20-21 декабря на реках Закарпатья будут удерживаться опасно высокие уровни воды: на р. Боржава в районе водпоста Верхние Реметы продолжится подтопление автодороги Шаланки-В. Комяты, сельхозугодий и приусадебных участков ряда сел Иршавского и Виноградовского районов; на р. Латорица - г. Чоп сохраняется затопление поймы в междамбовом пространстве.

Напомним, по состоянию на утро 20 декабря на Закарпатье остаются подтопленными 116 домохозяйств, восстановлено водоснабжение Мукачево.

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