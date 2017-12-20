В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0

12:31, 20 декабря 2017
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / Flickr, Matt Katzenberger
Иллюстрация / Flickr, Matt Katzenberger

20 декабря в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 29,88 градуса северной широты и 95,08 градуса восточной долготы, передает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 23 ноября на юго-западе Китая, незначительные травмы получили шесть человек.

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