В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / Flickr, Matt Katzenberger

20 декабря в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 29,88 градуса северной широты и 95,08 градуса восточной долготы, передает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 23 ноября на юго-западе Китая, незначительные травмы получили шесть человек.