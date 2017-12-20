В Черниговской области из-за непогоды обесточены 16 населенных пунктов

11:33, 20 декабря 2017
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Без электроснабжения остаются жители 10 населенных пунктов Семеновского района и 6 - Корюковского.

Из-за непогоды в Черниговской области 16 населенных пунктов остались без света / Фото УНИАН
Из-за непогоды в Черниговской области 16 населенных пунктов остались без света / Фото УНИАН

В Черниговской области из-за налипания мокрого снега и порывов ветра обесточено 16 населенных пунктов в двух районах.

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Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 8:00 отключены три ЛЭП и 31 трансформаторная подстанция. Без электроснабжения остаются жители 10 населенных пунктов в Семеновском районе и 6 - Корюковском.

Напомним, по состоянию на утро 20 декабря на Закарпатье подтопленными остаются 116 домохозяйств, восстановлено водоснабжение Мукачево.

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