Синоптики предупреждают о гололедице в Украине

10:38, 20 декабря 2017
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Гололедицы не будет только на востоке и юге.

В Украине сохраняется гололедица / УНИАН
В Украине сохраняется гололедица / УНИАН

Сегодня, 20 декабря, почти по всей Украине ожидается гололедица.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -1°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20 декабря на дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, 20 декабря в Украине похолодает, местами пройдет снег.

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