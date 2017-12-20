Синоптики предупреждают о гололедице в Украине

Гололедицы не будет только на востоке и юге.

В Украине сохраняется гололедица / УНИАН

Сегодня, 20 декабря, почти по всей Украине ожидается гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20 декабря на дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, 20 декабря в Украине похолодает, местами пройдет снег.