На Закарпатье подтопленными остаются 116 домохозяйств
Восстановлено водоснабжение Мукачево.
По состоянию на утро 20 декабря на Закарпатье подтопленными остаются 116 домохозяйств, восстановлено водоснабжение Мукачево.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7:00 20 декабря остаются подтопленными: 116 (было - 1 тыс. 23) домохозяйств, 48 (было - 313) подвальных помещений, 467 га (было - 2 тыс. 407 га) сельхозугодий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что централизованное водоснабжение Мукачево, которое было временно приостановлено в результате подтопления 24 скважин Мукачевского водозабора, полностью восстановлено.
Как сообщал УНИАН, в результате сильных осадков в шести районах Закарпатья -Ужгородском, Виноградовском, Воловецком, Иршавском, Тячевском и Хустском подтоплено более 900 домов, почти 2,5 тыс. га сельхозугодий, восемь участков автомобильных дорог и частично повреждены две мостовые переправы. Было отселено 170 жильцов из 55 жилых домов в селе Ольховка Иршавского района.
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