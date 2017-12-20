Восстановлено водоснабжение Мукачево.

На Закарпатье подтоплены более сотни домохозяйств / УНИАН

По состоянию на утро 20 декабря на Закарпатье подтопленными остаются 116 домохозяйств, восстановлено водоснабжение Мукачево.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 20 декабря остаются подтопленными: 116 (было - 1 тыс. 23) домохозяйств, 48 (было - 313) подвальных помещений, 467 га (было - 2 тыс. 407 га) сельхозугодий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что централизованное водоснабжение Мукачево, которое было временно приостановлено в результате подтопления 24 скважин Мукачевского водозабора, полностью восстановлено.

Как сообщал УНИАН, в результате сильных осадков в шести районах Закарпатья -Ужгородском, Виноградовском, Воловецком, Иршавском, Тячевском и Хустском подтоплено более 900 домов, почти 2,5 тыс. га сельхозугодий, восемь участков автомобильных дорог и частично повреждены две мостовые переправы. Было отселено 170 жильцов из 55 жилых домов в селе Ольховка Иршавского района.