В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)

08:06, 20 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 декабря в Украине похолодает, местами пройдет снег.

В Украине пройдет снег / УНИАН
В Украине пройдет снег / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

После метели Киев скуют морозы

На западе Украины во вторник ожидаются снегопады. Днем до -2°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +1°. В центре практически без осадков, температура до +1°.

Прогноз на 20 декабря / УНИАН
Прогноз на 20 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 декабря — день Амвросия. Пришел Амвросий — праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.

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