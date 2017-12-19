Украинцев пугают сильными морозами: в Гидрометцентре прояснили ситуацию

В ночные часы температура воздуха опустится до 8 градусов мороза.

В Украине похолодает, но сильных морозов пока не прогнозируется / фото УНИАН

19 декабря снегопады в Украине практически прекратятся; с 20 декабря температура воздуха в ночные часы опустится ниже нуля градусов.

Об этом рассказал начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида, передает "Обозреватель".

Отвечая на вопрос, когда прекратятся снегопады, он заметил: "Снегопады уже практически закончились".

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Глава Гидрометцентра также рассказал, какой будет погода до конца текущей недели.

Отвечая на реплику журналиста, что "нас пугают страшными морозами", он заметил: "В ночные часы ожидается температура от 3 до 8 градусов мороза. Это страшные морозы? Днем будет около 0 градусов".

По словам Кульбиды, такой погода в Украине будет, "начиная с завтрашнего дня (с 20 декабря. – Ред.) до конца недели".

Как сообщала Погода УНИАН, 20 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду, ветер западный, 5-10 м/сек. Температура в течение суток 2-4° мороза.