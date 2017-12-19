Украинцев пугают сильными морозами: в Гидрометцентре прояснили ситуацию
В ночные часы температура воздуха опустится до 8 градусов мороза.
19 декабря снегопады в Украине практически прекратятся; с 20 декабря температура воздуха в ночные часы опустится ниже нуля градусов.
Об этом рассказал начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида, передает "Обозреватель".
Отвечая на вопрос, когда прекратятся снегопады, он заметил: "Снегопады уже практически закончились".
Завтра в Киеве пройдет снег, днем температура до -1°
Глава Гидрометцентра также рассказал, какой будет погода до конца текущей недели.
Отвечая на реплику журналиста, что "нас пугают страшными морозами", он заметил: "В ночные часы ожидается температура от 3 до 8 градусов мороза. Это страшные морозы? Днем будет около 0 градусов".
По словам Кульбиды, такой погода в Украине будет, "начиная с завтрашнего дня (с 20 декабря. – Ред.) до конца недели".
Как сообщала Погода УНИАН, 20 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду, ветер западный, 5-10 м/сек. Температура в течение суток 2-4° мороза.
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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