После метели Киев скуют морозы

Непогода отпустила столицу, ей на смену идут морозы.

В Киеве снова будет идти снег / фото УНИАН

В среду, 20 декабря, в столице ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

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"В целом 20 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура в течение суток 2-4° мороза", - говорится в сообщении.

21 декабря существенных осадков не ожидается, а 22 декабря – небольшой снег, на дорогах гололедица.

Как сообщала Погода УНИАН, 18 декабря Киев парализовал мощный снегопад. Город сковали 9-балльные пробки, произошло большое количество ДТП.