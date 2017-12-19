После метели Киев скуют морозы

18:11, 19 декабря 2017
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Непогода отпустила столицу, ей на смену идут морозы.

В Киеве снова будет идти снег / фото УНИАН
В Киеве снова будет идти снег / фото УНИАН

В среду, 20 декабря, в столице ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

В Киев наконец пришла метеорологическая зима

"В целом 20 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура в течение суток 2-4° мороза", - говорится в сообщении.

21 декабря существенных осадков не ожидается, а 22 декабря – небольшой снег, на дорогах гололедица.

Как сообщала Погода УНИАН, 18 декабря Киев парализовал мощный снегопад. Город сковали 9-балльные пробки, произошло большое количество ДТП.

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