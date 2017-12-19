Завтра в Киеве пройдет снег, днем температура до -1°

17:00, 19 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 декабря в столице пройдет снег, температура до -1°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер переменный, до 4,3 м/с.

В Украине сегодня продолжатся снегопады, во многих областях похолодает (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 декабря, в Украине пройдет снег, ночью ожидаются заморозки.

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